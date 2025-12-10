Реклама

15:09, 10 декабря 2025Экономика

В российском сыре нашли стафилококк

Shot: В российском сыре «Камамбер» нашли кишечную палочку и стафилококк
Вячеслав Агапов

Фото: Jiri Hera / Shutterstock / Fotodom  

В российском сыре «Камамбер» нашли кишечную палочку и золотистый стафилококк. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В пробах мягкого сыра тверского производителя «Ненашево-милк», который продается в сетевых магазинах, обнаружили бактерии. Сыр под торговой маркой «Ненашево» можно приобрести в «Ленте» и «Утконосе».

Специалисты установили нарушения технического регламента и вынесли компании предостережение. В скором времени производитель должен усилить контроль за продукцией и исключить продажу зараженных товаров.

Ранее надзорные органы нашли антигельминтик — лекарство, которое применяется для лечения крупного рогатого скота от глистов — в сыре «Стародубский», который продавался в брянских магазинах сети «Маяк». В мягком сыре нашли остатки антигельминтика клозантела в количестве 2,7 микрограмма на килограмм. Также лабораторные исследования показали наличие в продукции трансглутаминазы («мясного клея» — прим. «Ленты ру») — фермента, запрещенного к использованию в пищевой промышленности.

