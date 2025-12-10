В словах Трампа о выборах на Украине увидели сигнал Зеленскому

Белик: Трамп намекнул словами о выборах на Украине, что Зеленский задержался

Американский лидер Дональд Трамп, говоря о необходимости проведения выборов президента на Украине, намекнул Владимиру Зеленскому, что он задержался у власти. Такой сигнал украинскому главе в словах президента США увидел депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, его цитирует РИА Новости.

«Трамп дает четкий сигнал Зеленскому, что тот задержался в президентском кресле и Украине пора уже избавиться от правящей тирании», — выразил мнение парламентарий.

По его словам, современная Украина представляет собой смесь бездуховности и тирании и становится угрозой для всего мира. Белик добавил, что, хотя Зеленский противится тому, чтобы освободить пост, его шансы победить на потенциальных выборах стремятся к нулю.

«В реальных выборах у действующего главы киевского режима нет никаких шансов. Украина как ни одна другая страна в мире нуждается в цивилизованных выборах», — подчеркнул депутат.