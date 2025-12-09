Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:00, 9 декабря 2025Россия

В Совфеде прокомментировали признание Зеленским невозможности вступить в НАТО

Сенатор Пушков заявил, что для Киева закрыта тема вступления в НАТО
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Global Look Press

В Киеве наконец закрыли тему вступления Украины в НАТО. Об этом в ответ на соответствующее признание украинского лидера Владимира Зеленского в своем Telegram-канале заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков.

По словам политика, Украина и раньше была лишена любых шансов на вступление в Североатлантический альянс, однако в Киеве делали вид, что это не так, и всячески пытались добиться приема. «Но теперь уже даже вида не делают. Даже в Киеве тема закрыта», — написал сенатор.

Ранее Зеленский признал, что Украина не сможет вступить в НАТО, так как США, некоторые другие страны альянса и Россия не видят Киев членом объединения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России ответил Трампу на слова о Зеленском

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Возможного преемника Зеленского назвали

    Украинский посол в ООН высказался об урегулировании конфликта

    В ISU отреагировали на требование Украины отстранить российских фигуристов от Олимпиады

    Зеленский раскрыл планы Украины на замороженные российские активы

    «Крокус» обжаловал решение суда о взыскании компенсации в пользу пострадавших

    В Совфеде прокомментировали признание Зеленским невозможности вступить в НАТО

    Казахский фильм удалили из кинотеатров за нарушение законов РФ

    Юрист высказался о лишении Пугачевой звания народной артистки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok