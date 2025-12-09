Сенатор Пушков заявил, что для Киева закрыта тема вступления в НАТО

В Киеве наконец закрыли тему вступления Украины в НАТО. Об этом в ответ на соответствующее признание украинского лидера Владимира Зеленского в своем Telegram-канале заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков.

По словам политика, Украина и раньше была лишена любых шансов на вступление в Североатлантический альянс, однако в Киеве делали вид, что это не так, и всячески пытались добиться приема. «Но теперь уже даже вида не делают. Даже в Киеве тема закрыта», — написал сенатор.

Ранее Зеленский признал, что Украина не сможет вступить в НАТО, так как США, некоторые другие страны альянса и Россия не видят Киев членом объединения.