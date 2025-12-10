Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленскому стоит пойти на мирное соглашение

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит пойти на мирное соглашение, его позиция оторвана от объективной реальности. Об этом в соцсети Х заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор.

«Заключи мир, глупец», — написал он.

Ранее Макгрегор заявил, что отказ Зеленского пойти на территориальные уступки в пользу России и затягивание конфликта грозят Киеву потерей Одессы. Как отметил эксперт, американский президент Дональд Трамп уже разочаровался в своем коллеге и смог разглядеть в нем афериста, не имеющего и шанса на успех.

Экс-советник Пентагона также выразил мнение, что Одесса и Харьков перейдут под контроль России по итогам украинского конфликта.