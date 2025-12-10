Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:53, 10 декабря 2025Мир

В США призвали Зеленского пойти на мирное урегулирование

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленскому стоит пойти на мирное соглашение
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит пойти на мирное соглашение, его позиция оторвана от объективной реальности. Об этом в соцсети Х заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор.

«Заключи мир, глупец», — написал он.

Ранее Макгрегор заявил, что отказ Зеленского пойти на территориальные уступки в пользу России и затягивание конфликта грозят Киеву потерей Одессы. Как отметил эксперт, американский президент Дональд Трамп уже разочаровался в своем коллеге и смог разглядеть в нем афериста, не имеющего и шанса на успех.

Экс-советник Пентагона также выразил мнение, что Одесса и Харьков перейдут под контроль России по итогам украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о волне критики в адрес командира «Ахмата»

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Лавров рассказал о договоренности с США по Украине

    Лавров пригрозил ответом на отъем российских активов

    В Кремле ответили на угрозы главы украинской разведки

    В России высказались о сроках достижении сделки по Украине

    Лавров высказался о возможной войне России и Европы

    Перечислены ранние признаки сахарного диабета

    Большие скидки подтолкнули Индию к новым закупкам российской нефти

    Умер писавший сценарии для «Аншлага» и «Голубых огоньков» сатирик

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok