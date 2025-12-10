Реклама

В США усомнились в подходе Трампа к украинскому урегулированию

Экс-советник Госдепа Хаасс: Трампу недостаточно просто хотеть мира на Украине
Николай Кондратьев (специально для «Ленты.ру»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президенту США Дональду Трампу для успешного урегулирования украинского конфликта надо не только хотеть мира, но и подталкивать стороны к компромиссу. Об этом заявил бывший советник госсекретаря США Ричард Хаасс, передает Politico.

«Недостаточно просто хотеть мира. Необходимо создать условия, в которых главные силы будут готовы к компромиссу, будь то с энтузиазмом или неохотно», — заявил Хаасс.

Экс-советник Госдепа добавил, что американский лидер совершенно не смог этого сделать. Он подчеркнул, что для успеха за столом переговоров следует «сначала добиться успехов и за его пределами».

Ранее Хаасс также критиковал подход Трампа к урегулированию украинского конфликта. По его словам, ведение переговоров несколькими представителями независимо друг от друга является опасным решением.

