Бывший СССР
04:33, 10 декабря 2025Бывший СССР

В украинском городе несколько подростков получили ранения в результате стрельбы

Нацполиция Украины: В Сумах шесть подростков ранены в результате стрельбы

Фото: Pixabay

В Сумах шесть подростков получили ранения в результате стрельбы. Об этом сообщили в Нацполиции Сумской области Украины.

Несовершеннолетние услышали звуки выстрелов вечером 9 декабря. Стрельбу из окна многоэтажки открыл 60-летний местный житель, он задержан. У мужчины изъяли гладкоствольное ружье, уточнили в прокуратуре.

По данным областной военной администрации (ОВА), пять подростков в возрасте от 13 до 16 лет находятся в больнице, один на амбулаторном лечении, угрозы их жизни нет. Мотивы стрелявшего не раскрываются.

Ранее во Львовской области Украины группа сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пыталась мобилизовать мужчину, однако он оказал сопротивление, и напал на одного из военнослужащих с кухонным топором-молотком.

