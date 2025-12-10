В украинском городе несколько подростков получили ранения в результате стрельбы

Нацполиция Украины: В Сумах шесть подростков ранены в результате стрельбы

В Сумах шесть подростков получили ранения в результате стрельбы. Об этом сообщили в Нацполиции Сумской области Украины.

Несовершеннолетние услышали звуки выстрелов вечером 9 декабря. Стрельбу из окна многоэтажки открыл 60-летний местный житель, он задержан. У мужчины изъяли гладкоствольное ружье, уточнили в прокуратуре.

По данным областной военной администрации (ОВА), пять подростков в возрасте от 13 до 16 лет находятся в больнице, один на амбулаторном лечении, угрозы их жизни нет. Мотивы стрелявшего не раскрываются.

