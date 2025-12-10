Во Львовской области мужчина ранил сотрудника ТЦК при помощи топора-молотка

Во Львовской области Украины группа сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пыталась мобилизовать мужчину, однако он оказал сопротивление, и напал на одного из военнослужащих с кухонным топором-молотком. Об этом в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщило оперативное командование «Запад».

«Во время проверки документов гражданин Украины мобилизационного возраста, пытаясь избежать установления личности, совершил нападение и нанес военнослужащему травмы предметом, предварительно похожим на кухонный инструмент типа "топор-молоток"», — говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Оперативное командование напомнило, что неделю назад во Львове при схожих обстоятельствах мужчина напал на сотрудника ТЦК с ножом. Тогда военнослужащий не выжил. «Мы фиксируем повторение опасного сценария: агрессия против военных перестает быть единичными случаями и превращается в тревожную тенденцию», — резюмировали представители командования.

Ранее сообщалось, что украинцы начали мстить ТЦК при помощи России — они передают российским войскам координаты ведомств, чтобы по ним был нанесен удар.