На Украине сотрудники ТЦК насмерть сбили мужчину с ребенком во время погони. Жители нашли способ отомстить с помощью России

ТАСС: Украинцы намерены мстить ТЦК за убийство мужчины с ребенком

В Херсонской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) сбили мужчину, который пытался уехать от них на велосипеде вместе с ребенком. В результате оба не выжили. Теперь украинцы нашли способ отомстить — передавая ВС РФ данные о местоположении сотрудников центров, рассказали ТАСС представители российских силовых структур.

Инцидент произошел в ходе очередной попытки принудительной мобилизации. Видео случившегося быстро распространилось в сети, вызвав огромный резонанс. На кадрах было видно, как на обочине проселочной дороги лежит человек с вывернутыми ногами, рядом с ним лужа крови. На другой стороне дороги стоит внедорожник, под его колесами виден велосипед и часть тела. В это время человек в камуфляжной форме пытается открутить передний госномер автомобиля.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Машина сотрудников ТЦК хотела "подрезать" велосипедиста, как они это обычно делают, но в итоге велосипед оказался под колесами внедорожника», — сказал тогда представитель российских силовых структур.

Жители продолжают присылать координаты. Особенно после случаев, когда ТЦК убивает людей, например, как в Херсонской области, где сотрудники ТЦК сбили отца и его ребенка. Такие случаи определенно подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить сотрудникам центров комплектования российские силовые структуры

Местные рассказали об уловках военкомов

Как отмечала жительница Одессы, под руководством нового главы Сергея Лысака сотрудники украинских военкоматов стали действовать хитрее: они подстерегают мужчин около магазинов, маскируясь под обычных горожан. С назначением Лысака в городе в разы выросло и количество сотрудников военкоматов, и число принудительно мобилизованных.

До этого военнопленный Павел Котляров рассказывал, что сотрудники ТЦК получают по 20 тысяч гривен (476 долларов) за каждого мобилизованного. По его словам, это считается своего рода премией — выплаты не являются частью заработной платы.