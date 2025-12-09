Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:15, 9 декабря 2025Бывший СССР

На Украине сотрудники ТЦК насмерть сбили мужчину с ребенком во время погони. Жители нашли способ отомстить с помощью России

ТАСС: Украинцы намерены мстить ТЦК за убийство мужчины с ребенком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kharkiv Regional Military Administration / Anadolu / Getty Images

В Херсонской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) сбили мужчину, который пытался уехать от них на велосипеде вместе с ребенком. В результате оба не выжили. Теперь украинцы нашли способ отомстить — передавая ВС РФ данные о местоположении сотрудников центров, рассказали ТАСС представители российских силовых структур.

Инцидент произошел в ходе очередной попытки принудительной мобилизации. Видео случившегося быстро распространилось в сети, вызвав огромный резонанс. На кадрах было видно, как на обочине проселочной дороги лежит человек с вывернутыми ногами, рядом с ним лужа крови. На другой стороне дороги стоит внедорожник, под его колесами виден велосипед и часть тела. В это время человек в камуфляжной форме пытается открутить передний госномер автомобиля.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Машина сотрудников ТЦК хотела "подрезать" велосипедиста, как они это обычно делают, но в итоге велосипед оказался под колесами внедорожника», — сказал тогда представитель российских силовых структур.

Жители продолжают присылать координаты. Особенно после случаев, когда ТЦК убивает людей, например, как в Херсонской области, где сотрудники ТЦК сбили отца и его ребенка. Такие случаи определенно подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить сотрудникам центров комплектования

российские силовые структуры

Местные рассказали об уловках военкомов

Как отмечала жительница Одессы, под руководством нового главы Сергея Лысака сотрудники украинских военкоматов стали действовать хитрее: они подстерегают мужчин около магазинов, маскируясь под обычных горожан. С назначением Лысака в городе в разы выросло и количество сотрудников военкоматов, и число принудительно мобилизованных.

До этого военнопленный Павел Котляров рассказывал, что сотрудники ТЦК получают по 20 тысяч гривен (476 долларов) за каждого мобилизованного. По его словам, это считается своего рода премией — выплаты не являются частью заработной платы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украине выставили внушительный счет по долгам

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    Составлен портрет российского путешественника в 2025 году

    Американским властям не понравилась свастика из тел школьников

    Перевозки на железных дорогах в России рухнули

    Для россиян задумали новый штраф при ДТП

    Возросло число пострадавших после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

    Бывший российский мэр приехал в Москву с «решальщиками»

    Британия призовет Европу объединиться против «российской киберугрозы»

    Ротенберг не вызвал игроков СКА в сборную Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok