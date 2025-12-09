ТАСС: Украинцы мстят ТЦК за убийство мужчины с ребенком в Херсонской области

Жители Украины начали передавать российским войскам данные о местоположении сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) после убийства отца с ребенком в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Жители продолжают присылать координаты. Особенно после случаев, когда ТЦК убивает людей, например, как в Херсонской области, где сотрудники ТЦК сбили отца и его ребенка», — сообщил собеседник агентства. Отмечается, что такие случаи подталкивают украинцев мстить сотрудникам ТЦК.

Ранее одесситы толпой разгромили микроавтобус сотрудников ТЦК. В частности, они разбили окна машины, из которых вылезли как минимум двое людей.

До этого сотрудников ТЦК избили жители украинского Луцка, пытавшиеся отбить насильно мобилизованного. Однако местным жителям не удалось осуществить задуманное, и мужчину увезли представители коммисариата.