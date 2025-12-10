В ВСУ увидели в потере Северска угрозу для одного из ключевых городов Донбасса

Лейтенант ВСУ Алекс: Армия РФ может пойти на Краматорск после взятия Северска

После взятия Северска подразделения Армии РФ могут пойти на Краматорск, который считается одним из ключевых городов Донбасса. Об этом сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

Военнослужащий подчеркнул, что в городе для украинских войск складывается максимально неблагоприятная ситуация. По его словам, ранее в ВСУ допускали наступление российских военных на Краматорск со стороны Часового Яра или Константиновки, однако сейчас основную угрозу представляют именно Северское и Лиманское направления.

«Ранее все предполагали, что противник начнет создавать угрозу для Краматорска со стороны Временного Яра, потом думали, что будут попытки зайти через Константиновское направление (обход города через Восток), однако в перспективе проблемы для города именно с Северского и Лиманского направлений», — написал он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российские войска взяли Северск под контроль на 99 процентов. Отмечается, что последним рубежом обороны украинских войск был частный сектор на окраине населенного пункта. При этом по состоянию на 10 декабря Минобороны России еще не подтвердило взятие города.