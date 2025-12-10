Вассерман оценил перспективу войны Европы с Россией

Вассерман оценил возможность боевых действий между Европой и Россией

Война между Европой и Россией может произойти из-за «безнаказанных отморозков» в руководстве Европейского союза (ЕС). Так эту перспективу оценил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью MK.RU.

«Большая часть этих людей просто не понимает, насколько катастрофическими могут быть результаты их же собственной деятельности. Я очень надеюсь, что они ограничатся громкими словами и воздержатся от громких дел», — сказал он.

По его словам, европейские военачальники, в отличие от политиков, понимают, что такое боевые действия. При этом в случае полномасштабной войны высока вероятность уничтожения Лувра, Британского музея и других «сокровищниц культуры», подчеркнул Вассерман.

Ранее о возможной войне РФ и ЕС высказался глава российского МИД Сергей Лавров. «Мы не собираемся воевать с Европой, и мыслей таких у нас нет. Однако на любые враждебные шаги мы будем отвечать», — отметил министр.