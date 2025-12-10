Реклама

10:45, 10 декабря 2025Экономика

Российским производителям электроники пообещали новые льготы

«Ведомости»: Минпромторг хочет дать новые льготы для производителей электроники
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Минпромторг предложил расширить список получателей льгот по налогу на прибыль и страховым взносам за счет компаний, которые выпускают монопродукты из области электроники, например, принтеры, сканеры, звуковые, видео и сетевые карты, мониторы и проекторы. Об этом со ссылкой на ряд источников пишут «Ведомости».

Сейчас такие льготы имеют производители ноутбуков, планшетов, смартфонов, смарт-карт и кассовых аппаратов. У них ставка налога на прибыль составляет 8 процентов, а по страховым взносам — 7,6 процента.

Для получения поддержки устройства компании должны находиться в перечне отечественной продукции, а сама она — в реестре организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности. Льготы предоставляются тем производителям, для которых профильная деятельность приносит от 70 процентов дохода.

Впрочем, аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов заметил, что в реальности список получателей льгот почти не изменится. Дело в том, что звуковые, видео и сетевые карты вообще не выпускают в России, а другие устройства зачастую производят компании, которые и так получают поддержку за счет выпуска ноутбуков или смартфонов.

Источник издания в одном из производителей электроники считает, что в изменениях заинтересованы компании, которые выпускают монопродукты, исторически не относившиеся к радиоэлектронике. Речь идет, например, о принтерах.

В 2026 году в России для поддержки производителей электроники вводят технологический сбор, который должен стать аналогом утилизационного сбора в автопроме. Размер платежа по нему за одно устройство предлагается ограничиться пятью тысячами рублей. В правительстве полагают, что такое повышение цен не скажется на продажах.

    Обсудить
