Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:32, 10 декабря 2025Экономика

Владислав Бакальчук расстался с долей в Wildberries

Владислав Бакальчук передал свою долю в Wildberries бывшей супруге Татьяне Ким
Вячеслав Агапов

Фото: Vadim Akhmetov / Ura.ru / Globallookpress.com

Владислав Бакальчук расстался с долей в один процент в компании Wildberries. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным ЕГРЮЛ, предприниматель больше не является владельцем доли с 10 декабря. С этого момента владельцем 100 процентов акций маркетплейса стала его бывшая супруга Татьяна Ким.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries-Russ не прокомментировали изменения в структуре владельцев маркетплейса.

В начале ноября глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким достигла мирового соглашения по разделу имущества с бывшим мужем

«Мы достигли мирового соглашения с моим бывшим супругом на условиях, устраивающих обе стороны», — поделилась Ким. «Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция», — добавила она.

Летом Бакальчук возглавил экспертную группу при совете директоров «М.Видео». Он поучаствует в доработке стратегии компании — по данным ТАСС, в список его первоочередных задач войдет переформатирование розничной сети компании и увеличение доли онлайн-продаж до 80 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Дрон сбросил в тюрьму стейк и клешни краба для роскошного ужина заключенных

    Стали известны самые обсуждаемые россиянами персоны

    В одном из богатейших городов России группировка незаконно легализовала 50 тысяч мигрантов

    Назван неожиданный маркер повышенного риска сердечных заболеваний

    Врачи спасли жизнь внезапно упавшей в обморок на борту самолета стюардессе

    Мерц пообещал сказать Трампу одну вещь

    Премьер Финляндии допустил создание особой экономической зоны на границе с Россией

    Отар Кушанашвили обвинил Долину в трусости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok