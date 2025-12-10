Владислав Бакальчук расстался с долей в Wildberries

Владислав Бакальчук передал свою долю в Wildberries бывшей супруге Татьяне Ким

Владислав Бакальчук расстался с долей в один процент в компании Wildberries. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным ЕГРЮЛ, предприниматель больше не является владельцем доли с 10 декабря. С этого момента владельцем 100 процентов акций маркетплейса стала его бывшая супруга Татьяна Ким.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries-Russ не прокомментировали изменения в структуре владельцев маркетплейса.

В начале ноября глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким достигла мирового соглашения по разделу имущества с бывшим мужем

«Мы достигли мирового соглашения с моим бывшим супругом на условиях, устраивающих обе стороны», — поделилась Ким. «Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция», — добавила она.

Летом Бакальчук возглавил экспертную группу при совете директоров «М.Видео». Он поучаствует в доработке стратегии компании — по данным ТАСС, в список его первоочередных задач войдет переформатирование розничной сети компании и увеличение доли онлайн-продаж до 80 процентов.