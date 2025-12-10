Реклама

Экономика
16:10, 10 декабря 2025

Власти России «не увидели проблем» в расчетах с одной страной

Алиханов: В вопросах межбанковских расчетов с ОАЭ нет проблем
Вячеслав Агапов

Фото: ElenVD / Shutterstock / Fotodom  

Власти не видят проблем в межбанковских расчетах с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, его слова приводит газета «Ведомости».

По итогам заседания российско-эмиратской межправкомиссии в Дубае представитель кабмина подчеркнул, что в области расчетов между двумя странами еще есть над чем поработать, но проблем нет. В обсуждении, где приняли участие представители российского Центробанка, по словам Алиханова, также обсуждались расчеты и упрощения расчетов для туристов из РФ.

«В Эмиратах сейчас вводится новое приложение, и мы тоже активно взаимодействуем с коллегами с эмиратской стороны, к тому, чтобы работать в том числе», — пояснил он.

Летом 2025-го стало известно, что банки ОАЭ начали блокировать платежи российских компаний за электронные компоненты и потребительскую электронику китайского производства, если та не приходит затем в саму страну. Через ОАЭ проходит до 10-20 процентов платежей за ноутбуки, а по другим категориям доля может достигать 30 процентов. Проводить трансакции через нее было дешевле всего.

