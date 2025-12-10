Водителей самокатов проверят на знание ПДД

ТАСС: Самокатчиков предложили проверять на знание правил дорожного движения

Пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России хотят обязать проходить тесты на знание правил дорожного движения (ПДД). С инициативой выступил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Антон Шейкин. Об этом пишет ТАСС.

Сенатор считает, что введение водительских прав для самокатчиков может быть избыточной мерой. Шейкин напомнил, что сегодня для управления техникой с моторами от 250 до 4000 ватт необходимы права категории М, как и для мопедов.

«Я предлагал делать какие-то тесты при получении разрешения на езду (на электросамокатах — прим. «Ленты.ру»), какой-то элементарный тест должен сдать (водитель), какие-то базовые хотя бы знания правил дорожного движения» — отметил политик.

По его словам, сегодня самокаты становятся такими же участниками дорожного движения, как автомобили, мопеды и мотоциклы, так что пользователи СИМ должны знать хотя бы базовые правила движения. Мера также поможет обеспечить баланс между безопасностью пешеходов, электросамокатчиков и других участников движения, а также преимуществами мобильности на этом типе транспорта, особенно в крупных городах.

Ранее стало известно, что Минтранс России пока не видит необходимости введения обязательного получения водительских удостоверений для людей, управляющих средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом заявил представитель ведомства Николай Чередниченко.