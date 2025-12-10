В мире начали массово отказываться от производства «зеленого» водорода

FT: Почти 60 проектов по производству низкоуглеродного водорода решили отменить

В мире начали массово сокращать проекты по производству «зеленого» водорода. О постепенном отказе корпораций от экологических инициатив пишет Financial Times (FT).

По сведениям издания, за 2025 год были отменены или поставлены на паузу почти 60 проектов по производству низкоуглеродного водорода. Попали под сокращение и проекты нефтяных гигантов. За этот год British Petroleum отказалась инвестировать в водородные заводы в Омане и Тиссайде на северо-востоке Англии и отвергла прежние планы по строительству завода в Австралии. В ноябре компания Exxon приостановила строительство водородного завода в Техасе, который обещал стать одним из крупнейших в мире, а Shell свернула проект в Норвегии. Летом производитель стали ArcelorMittal закрыл два завода по производству «зеленого» водорода в Германии, объяснив это тем, что такой вид газа не является жизнеспособным источником топлива. Не повлияли на решение руководство и правительственные дотации в размере 1,3 миллиарда евро.

За последние 18 месяцев от строительства водородных заводов отказались в том числе корпорации Equinor, ArcelorMittal и Vattenfall. По подсчетам аналитической компании S&P Global, совокупный годовой объем производства на отвергнутых проектах мог достигать 4,9 миллиона тонн. Этот показатель более чем в четыре раза превышает существующие в мире мощности по производству низкоуглеродного водорода.

Ранее в Минэнерго США заявили о намерении отказаться от финансирования «зеленых» проектов, одобренных предыдущей администрацией. Решение предполагает отзыв более 13 миллиардов долларов, выделенных на «зеленые» проекты.