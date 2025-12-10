Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:36, 10 декабря 2025Экономика

В мире начали массово отказываться от производства «зеленого» водорода

FT: Почти 60 проектов по производству низкоуглеродного водорода решили отменить
Виктория Клабукова

Фото: Audio und werbung / Shutterstock / Fotodom

В мире начали массово сокращать проекты по производству «зеленого» водорода. О постепенном отказе корпораций от экологических инициатив пишет Financial Times (FT).

По сведениям издания, за 2025 год были отменены или поставлены на паузу почти 60 проектов по производству низкоуглеродного водорода. Попали под сокращение и проекты нефтяных гигантов. За этот год British Petroleum отказалась инвестировать в водородные заводы в Омане и Тиссайде на северо-востоке Англии и отвергла прежние планы по строительству завода в Австралии. В ноябре компания Exxon приостановила строительство водородного завода в Техасе, который обещал стать одним из крупнейших в мире, а Shell свернула проект в Норвегии. Летом производитель стали ArcelorMittal закрыл два завода по производству «зеленого» водорода в Германии, объяснив это тем, что такой вид газа не является жизнеспособным источником топлива. Не повлияли на решение руководство и правительственные дотации в размере 1,3 миллиарда евро.

За последние 18 месяцев от строительства водородных заводов отказались в том числе корпорации Equinor, ArcelorMittal и Vattenfall. По подсчетам аналитической компании S&P Global, совокупный годовой объем производства на отвергнутых проектах мог достигать 4,9 миллиона тонн. Этот показатель более чем в четыре раза превышает существующие в мире мощности по производству низкоуглеродного водорода.

Ранее в Минэнерго США заявили о намерении отказаться от финансирования «зеленых» проектов, одобренных предыдущей администрацией. Решение предполагает отзыв более 13 миллиардов долларов, выделенных на «зеленые» проекты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это правда, но это не было зафиксировано». США согласились с требованием России, которое отрицали много лет. Что о нем известно?

    Названы восемь перспективных бизнесов 2026 года

    В Норвегии нашли плюс в допуске двух российских лыжников до Кубка мира

    Раскрыто послание Мелони к Зеленскому о «болезненных уступках»

    Автозавод Solaris остановил производство трех моделей

    Глава СВР Нарышкин впервые рассказал о своей службе в советской разведке

    Россиянки стали покупать кольца сами себе

    ИИ-кавер на песню «Расскажи, Снегурочка» заблокировали

    Перечислены укрепляющие суставы зимой продукты

    Стало известно о ходе боев за родину Махно

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok