Военкор Коц ответил постпреду Украины при ООН цитатой из советского фильма

Донбасс Россия заберет и без разрешения постпреда Украины при ООН Андрея Мельника. Так военкор Александр Коц ответил в Telegram-канале на недавнее заявление украинского чиновника.

«И тоже позволим себе процитировать легендарного опера: "Упрямство — первый признак тупости"», — ответил он цитатой.

10 декабря Мельник в ходе заседания Совбеза международной организации перешел на русский язык и процитировал известный советский фильм «Место встречи изменить нельзя». Так он ответил на требования России по территориям.

Вопрос территорий является одним из самых острых вопросов мирного урегулирования. Ранее президент США Дональд Трамп указал Киеву на необходимость уступить территории в Донбассе из-за положения Вооруженных сил Украины на фронте.