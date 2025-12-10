Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:53, 10 декабря 2025Бывший СССР

Военкор ответил цитатой на цитату постпреда Украины при ООН

Военкор Коц ответил постпреду Украины при ООН цитатой из советского фильма
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Донбасс Россия заберет и без разрешения постпреда Украины при ООН Андрея Мельника. Так военкор Александр Коц ответил в Telegram-канале на недавнее заявление украинского чиновника.

«И тоже позволим себе процитировать легендарного опера: "Упрямство — первый признак тупости"», — ответил он цитатой.

10 декабря Мельник в ходе заседания Совбеза международной организации перешел на русский язык и процитировал известный советский фильм «Место встречи изменить нельзя». Так он ответил на требования России по территориям.

Вопрос территорий является одним из самых острых вопросов мирного урегулирования. Ранее президент США Дональд Трамп указал Киеву на необходимость уступить территории в Донбассе из-за положения Вооруженных сил Украины на фронте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы за это деньги получаем». Украинская разведка заявила, что может прослушивать Кремль. Как на это отреагировала Москва?

    Названы восемь перспективных бизнесов 2026 года

    Российский пенсионер поджег дом соседки после бетонирования дорожек

    Последствия обрушения помощи Украине оценили

    Двалишвили назвал Петра Яна лжецом

    Бывший российский депутат оказался наемным киллером с гранатометом

    Названа главная ошибка российских туристов в Таиланде

    В Петербурге загорелся рынок

    Назван наименее опасный для природы вид шуб

    Звезда КВН рассказала о слезах из-за называющих ее «жирной мразью» зрителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok