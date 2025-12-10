Реклама

Военный аналитик оценил эффективность бронетехники в зоне СВО

Военный эксперт Коротченко: Бронетехника не может быть эффективна в зоне СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Переданные Украине западные бронетранспортеры (БТР) Stryker и Spartan, которые были уничтожены Вооруженными силами России (ВС), — современные образцы вооружений, но бронетехника не может быть эффективна в зоне специальной военной операции (СВО), считает военный аналитик, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Своим мнением он поделился «Лентой.ру».

«Вполне современные образцы западной техники. (…) Никакая бронетехника не может быть эффективна в зоне СВО по той причине, что совсем иной характер боевых действий. Все вскрывается и уничтожается, хоть обвешайся мангалами. С десятого беспилотника все равно уничтожит», — сказал Коротченко.

Он пояснил, что FPV-дроны создают иной характер боевых действий, так как невозможно сосредоточить крупные подразделения, оснащенные бронетехникой.

Ранее стало известно о том, что ВС России уничтожили несколько единиц переданной Украине западной техники, такой как бронетранспортеры (БТР) Stryker и Spartan. Первый из упомянутых БТР производится в США, второй — в Великобритании. Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили против российских войск канадский броневик Senator, который за специфический внешний вид, одновременно агрессивный и футуристический, прозвали «машиной апокалипсиса».

