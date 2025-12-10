Военный грузовой самолет Ил-76 разбился в Африке

AFP: Военный грузовой самолет Ил-76 разбился в Судане

Военный грузовой самолет Ил-76 разбился в Судане, об этом сообщает Agence France Press (AFP).

Борт потерпел крушение при попытке приземлиться на авиабазе Осман-Дигна в африканском городе Порт-Судан на Красном море из-за «технической неисправности».

Как сообщил агентству другой военный источник, также пожелавший остаться анонимным, жертвами происшествия стали все члены экипажа. Суданская армия не раскрывает численность находившегося на борту личного состава, официальные данные о потерях не публиковались.

Ранее, 9 декабря, стало известно о крушении тяжелого транспортного самолета Ан-22 «Антей» в Фурмановском районе Ивановской области. Машина совершала плановый облет после ремонтных работ. Источники «Коммерсанта» допустили, что причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность. По их словам, борт эксплуатировали более 50 лет.