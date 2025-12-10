Воры украли восемь гравюр легендарного художника из библиотеки и попали на видео

В бразильском городе Сан-Паулу преступники ограбили библиотеку — похитили 13 произведений искусства . Об этом сообщает NBC News.

Пять работ бразильского художника Кандидо Портинали и восемь гравюр из серии «Джаз» легендарного французского живописца Анри Матисса вынесли из библиотеки Мариу ди Андраде, где проходила совместная выставка с Музеем современного искусства. Злоумышленники связали охранника и пожилую пару, после чего сложили похищенное в холщовую сумку и вышли из здания через парадный вход. При этом воры попали на записи камер видеонаблюдения.

По данным полиции, один подозреваемый уже задержан благодаря видеозаписям и технологии распознавания лиц, а второй разыскивается. Точная стоимость вынесенных из библиотеки гравюр Матисса не разглашается, однако власти подчеркивают их культурную, историческую и художественную ценность.

Ранее сообщалось, что французская полиция нашла преступников, укравших драгоценности из Лувра, благодаря их ошибкам. Они планировали сжечь автоподъемник и другое оборудование с помощью бензина, чтобы уничтожить улики, но вынуждены были бросить технику из-за приближавшейся полиции и уехали с места на скутерах.