19:27, 10 декабря 2025Забота о себе

Врач оценила опасность обильных кровотечений во время менструации

Гинеколог Монтейро: Обильные кровотечения во время менструации чреваты анемией
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Вивиан Монтейро заявила, что у каждой женщины менструация протекает по-разному. Опасность обильных кровотечений в этот период она оценила в разговоре с изданием Alto Astral.

Монтейро предупредила, что обильные и продолжительные кровотечения во время менструации чреваты развитием анемии. Дело в том, что с кровью теряется большое количество железа. Кроме того, чрезмерные менструальные выделения зачастую сопровождаются дискомфортом и болью, подчеркнула врач.

«Они также могут быть предупреждающим признаком будущих осложнений, таких как миома матки, полипы, нарушения свертываемости крови или гормональные проблемы», — предупредила специалистка. Чтобы менструация считалась обильной, необходимо использовать 16 или более гигиенических прокладок за весь цикл, добавила Монтейро.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что после измены мужа женщинам необходимо сдать несколько анализов. Так, она призвала их провериться на сифилис и вирус папилломы человека.

