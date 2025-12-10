Реклама

12:31, 10 декабря 2025Забота о себе

Врачи дали пять советов для профилактики потери слуха в старости

Vanitatis: Для профилактики потери слуха необходимо избегать громких звуков
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Испанские врачи из Университета Наварры дали пять советов по уходу за ушами, которые станут эффективной профилактикой потери слуха в старости. Их слова приводит издание Vanitatis.

Во-первых, специалисты призвали избегать громких звуков. Если человек вынужденно находится в ситуации, когда вокруг сильный шум, можно воспользоваться берушами. Во-вторых, необходимо избегать попадания в уши посторонних предметов, в том числе не стоит использовать ватные палочки, поскольку сера служит защитным барьером от пыли и патогенов, пояснили медики.

В-третьих, важно вовремя лечить хронические заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет и нарушения обмена веществ, так как они негативно влияют на слух, подчеркнули врачи. Еще одной их рекомендацией является ответственное использование аудиоустройств. Так, если речь идет о наушниках, стоит поддерживать громкость ниже 60 процентов от максимальной, отметили доктора.

В заключение они призвали регулярно консультироваться с оториноларингологом, особенно при звоне в ушах, ощущении заложенности и снижении слуха, чтобы выявить возможные заболевания на ранней стадии и начать лечение.

Ранее фониатр Дмитрий Шубин рассказал, помогут ли сырые яйца восстановить голос. Он утверждает, что этот народный метод не только бесполезен, но и опасен.

