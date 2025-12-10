Реклама

Экономика
15:11, 10 декабря 2025Экономика

Японцев предупредили о мегаземлетрясении

Guardian: Япония предупредила жителей о возможном мегаземлестрясении
Александра Качан (Редактор)

Фото: Hiro Komae / AP

Правительство Японии выпустило предупреждение о возможном мегаземлетрясении на севере страны. Об этом пишет газета The Guardian.

Согласно прогнозам, интенсивность толчков может достигнуть восьми баллов, однако вероятность землетрясения составляет всего один процент. Предупреждение появилось после мощного землетрясения магнитудой 7,5 у восточного побережья Аомори, самой северной префектуры главного японского острова Хонсю.

Власти надеются, что предупреждение подготовит жителей к возможным толчкам. Повышенный риск землетрясения будет сохраняться всю следующую неделю, в связи с чем правительство призвало граждан, в особенности живущих рядом с водой, соблюдать бдительность.

Ранее в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр располагался в 34 километрах от города Флоридабланка.

