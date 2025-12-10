В Латинской Америке произошло мощное землетрясение

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Колумбии 10 декабря произошло землетрясение магнитудой 5,5. О стихийном бедствии в Латинской Америке сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 03:27 по местному времени (11:27 мск). Эпицентр располагался в 34 километрах к юго-востоку от города Флоридабланка с населением 252 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 154 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате случившегося при этом не поступала.

