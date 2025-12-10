Реклама

11:28, 10 декабря 2025Мир

Южная Корея выразила протест России и Китаю

Южная Корея выразила протест России и Китаю после воздушного патрулирования
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Министерство обороны Южной Кореи выразило протест военным атташе России и Китая из-за кратковременного проникновения их военных самолетов в зону идентификации противовоздушной обороны республики (KADIZ) во время воздушного патрулирования. Об этом в среду, 10 декабря, сообщает «Ёнхап».

«Наши военные будут активно реагировать на действия авиации соседних стран в зоне KADIZ в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении министерства.

При этом в Объединенном комитете начальников штабов уточнили, что воздушное пространство республики нарушено не было.

Ранее Россия и КНР провели воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во время маневра два китайских и семь российских военных самолетов ненадолго вошли в зону KADIZ.

