Южная Корея выразила протест России и Китаю после воздушного патрулирования

Министерство обороны Южной Кореи выразило протест военным атташе России и Китая из-за кратковременного проникновения их военных самолетов в зону идентификации противовоздушной обороны республики (KADIZ) во время воздушного патрулирования. Об этом в среду, 10 декабря, сообщает «Ёнхап».

«Наши военные будут активно реагировать на действия авиации соседних стран в зоне KADIZ в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении министерства.

При этом в Объединенном комитете начальников штабов уточнили, что воздушное пространство республики нарушено не было.

Ранее Россия и КНР провели воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во время маневра два китайских и семь российских военных самолетов ненадолго вошли в зону KADIZ.