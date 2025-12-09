Южная Корея запаниковала из-за российских и китайских самолетов

Южная Корея сообщила, что военная авиация России и Китая вошла в ее зону ПВО

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи заявил, что военная авиация России и Китая якобы вошла в опознавательную зону южнокорейской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Yonhap.

«Около 10 часов утра два китайских военных самолета и семь российских самолетов последовательно вошли в зону ответственности [ПВО], в связи с чем военные были вынуждены направить туда истребители Военно-воздушных сил», — передает агентство.

В марте южнокорейское Минобороны также заявляло о появлении российских самолетов в опознавательной зоне ПВО. Корейцы подняли истребители, принявшие «меры тактического характера».