Захарова указала на плохое образование Каллас после критики России

Захарова назвала Каллас дурно образованной после критики в адрес России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас дурно образованной после критики в адрес России. Соответствующую публикацию она разместила в своем Telegram-канале.

«Мы уже привыкли к тому, что женщина она дурно образованная и скверно мыслящая. Естественно, она не поняла, что за глупость сморозила», — написала дипломат, указав на непонимание Каллас концепции свобод на Западе.

Захарова напомнила, что глава евродипломатии является потомком членов военного формирования «Омакайтсе», которое сотрудничало с нацистской Германией.

Представитель российского МИД добавила, что уровень правовой грамотности и общественно-политической подготовки Каллас вызывает опасение за будущее ЕС.

Ранее Кая Каллас посоветовала властям США направить свою критику по поводу прав и свобод на Россию, а не на Европу. Она также назвала обвинения представителей американских властей в адрес европейцев «провокацией».