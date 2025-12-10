Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:07, 10 декабря 2025Мир

Захарова указала на плохое образование Каллас после критики России

Захарова назвала Каллас дурно образованной после критики в адрес России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас дурно образованной после критики в адрес России. Соответствующую публикацию она разместила в своем Telegram-канале.

«Мы уже привыкли к тому, что женщина она дурно образованная и скверно мыслящая. Естественно, она не поняла, что за глупость сморозила», — написала дипломат, указав на непонимание Каллас концепции свобод на Западе.

Захарова напомнила, что глава евродипломатии является потомком членов военного формирования «Омакайтсе», которое сотрудничало с нацистской Германией.

Представитель российского МИД добавила, что уровень правовой грамотности и общественно-политической подготовки Каллас вызывает опасение за будущее ЕС.

Ранее Кая Каллас посоветовала властям США направить свою критику по поводу прав и свобод на Россию, а не на Европу. Она также назвала обвинения представителей американских властей в адрес европейцев «провокацией».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио попытался настроить Трампа против Путина

    Раскрыты зарплаты российских сварщиков

    47-летняя Любовь Толкалина оголила ягодицы на пляже

    В МГУ обнаружили опасное заболевание

    Премьер Бельгии назвал воровством конфискацию активов России

    Стало известно о тяжелых травмах одной из самых красивых девушек мира

    Туристка упала с балкона отеля через несколько часов после заселения и не выжила

    Захарова указала на плохое образование Каллас после критики России

    Найден способ заметно снизить риск рецидива распространенного вида рака

    Фетисов назвал подачкой допуск двух российских лыжников до турниров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok