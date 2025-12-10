Реклама

02:24, 10 декабря 2025Бывший СССР

Дубинский рассказал о подходе Зеленского к урегулированию украинского конфликта

Дубинский: Киев постоянно выставляет новые условия и делает сделку недостижимой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Стратегия украинского президента Владимира Зеленского не изменилась с 2019 года, заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский является наследником принципов бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по «минским соглашениям».

«При декларируемом принципе "мы за мир", постоянно выставляются новые условия, которые делают финальное соглашение недостижимым», — подчеркнул Дубинский. По его словам, у каждой стратегии есть свой финал, и американский лидер Дональд «Трамп его уже подводит».

Ранее Трамп заявил, что его предложения по сделке понравилось Киеву.

