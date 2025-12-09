Реклама

Зеленский заявил о готовности изменить закон о выборах ради их проведения

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Закон о выборах на Украине может быть изменен в ближайшее время, чтобы их провести. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

По его словам, для того чтобы выборы состоялись, США и европейские партнеры должны помочь обеспечить безопасность. «И тогда в течение следующих 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов», — сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский объяснял невозможность проведения выборов тем, что под ударами это делать небезопасно. Кроме того, президент республики обеспокоился и тем, что военные не смогут проголосовать.

