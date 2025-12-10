Реклама

04:00, 10 декабря 2025

Женщина подверглась нападкам мужа после визита его бывшей супруги по неожиданной причине

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pormezz / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Active-Quality-1566 пожаловалась другим посетителям портала на своего мужа. Для женщины стала неожиданностью реакция супруга на ее внешний вид, которую он продемонстрировал перед визитом его первой супруги, обещавшей привезти их дочь.

«За несколько минут до их прихода муж спросил, не боюсь ли я не успеть переодеться. На мне была белая футболка и серые леггинсы, никакого макияжа, волосы собраны в небрежный пучок. Я сказала ему, что не планировала переодеваться», — написала автор.

Супруг на это ответил молчанием, продолжавшимся, пока не приехала его бывшая возлюбленная с дочерью. Бывшая жена была в красивом летнем платье, на каблуках и с макияжем. Дочь попрощалась с мамой и поднялась наверх, после чего гостья покинула дом. «Мой муж сказал, что я опозорила его перед его бывшей, представ в таком образе. Мы сильно поругались из-за этого. Я что, в чем-то не права?» — задалась вопросом автор.

Другие пользователи согласились, что реакция мужа была странной с учетом того, что супруги проводили время в собственном доме. Некоторые предположили, что именно из-за таких нелепых претензий у него уже есть одна бывшая жена, и если он не сменит модель поведения, то вскоре может появиться вторая.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о ссоре с женихом, причиной которой стало недопонимание представителей старших поколений их семей. Девушка отметила, что они поругались из-за нестандартной сексуальной жизни ее родителей.

