Женщина подверглась нападкам мужа после визита его бывшей супруги по неожиданной причине

Пользовательница Reddit с ником Active-Quality-1566 пожаловалась другим посетителям портала на своего мужа. Для женщины стала неожиданностью реакция супруга на ее внешний вид, которую он продемонстрировал перед визитом его первой супруги, обещавшей привезти их дочь.

«За несколько минут до их прихода муж спросил, не боюсь ли я не успеть переодеться. На мне была белая футболка и серые леггинсы, никакого макияжа, волосы собраны в небрежный пучок. Я сказала ему, что не планировала переодеваться», — написала автор.

Супруг на это ответил молчанием, продолжавшимся, пока не приехала его бывшая возлюбленная с дочерью. Бывшая жена была в красивом летнем платье, на каблуках и с макияжем. Дочь попрощалась с мамой и поднялась наверх, после чего гостья покинула дом. «Мой муж сказал, что я опозорила его перед его бывшей, представ в таком образе. Мы сильно поругались из-за этого. Я что, в чем-то не права?» — задалась вопросом автор.

Другие пользователи согласились, что реакция мужа была странной с учетом того, что супруги проводили время в собственном доме. Некоторые предположили, что именно из-за таких нелепых претензий у него уже есть одна бывшая жена, и если он не сменит модель поведения, то вскоре может появиться вторая.

