Забота о себе
05:01, 10 декабря 2025
Забота о себе

Женщины раскрыли главные хранимые от мужчин тайны

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Женщины раскрыли свои главные секреты, бережно хранимые от мужчин. О тайнах они рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые признались, что не являются такими чистюлями, как о них думают мужчины.

Я редко стираю любимый бюстгальтер

Fast-Consequence-784пользовательница Reddit

Многие рассказали, что мужчины даже не представляют, насколько девушки на самом деле наблюдательны.

Девушки не говорят парням, как много мелочей замечают: твой тон, то, как ты относишься к людям, слушаешь ли ты их на самом деле и прилагаешь ли усилия, когда тебя об этом не просят. Они также не всегда говорят, когда им нужно утешение, когда их что-то беспокоит или когда они какое-то время были несчастны, потому что не хотят идти на конфликт. И хотя они могут и не признаваться, все-таки часто помнят крошечные моменты доброты гораздо дольше, чем вы думаете

Helpful-Ad9732пользовательница Reddit
Одна пользовательница объяснила, как обычно женщины расстаются с партнерами.

Когда девушка расстается с вами, она, вероятно, приняла решение об этом уже давно

LechugaFromIrithyllпользовательница Reddit

Ранее мужчины рассказали, каким для них был опыт секса втроем. Один признался, что занимался сексом с двумя девушками, когда учился в колледже. Мужчина добавил, что тогда не планировал делать этого.

