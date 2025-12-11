Реклама

Экономика
10:15, 11 декабря 2025Экономика

Поставки автомобилей из Грузии в Россию взлетели

«Автостат»: Поставки автомобилей из Грузии в Россию в ноябре выросли в 3,3 раза
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

По итогам ноября импорт легковых автомобилей с пробегом из Грузии в Россию вырос в 3,3 раза, до 4,8 тысячи, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

С начала года наблюдается аналогичный рост — в 3,2 раза, до 34,6 тысячи автомобилей. В ноябре самыми популярными марками автомобилей по этому направлению стали BMW (926 единиц), Toyota (441), Volkswagen (414), Hyundai (373), Kia (352). Чаще всего из Грузии завозили BMW X5 (279 штук), Chevrolet Equinox (175), BMW X7 (172), Kia K5 (172) и Toyota RAV4 (160).

Ранее Целиков рассказал, что поставки автомобилей с пробегом из Китая за прошлый месяц увеличились в 2,5 раза в годовом выражении, до 10,95 тысячи единиц. Наибольшей популярностью пользовались Toyota, Volkswagen, Honda, BMW и Audi.

Вместе с тем суммарные объемы продаж новых китайских легковых автомобилей в России сократились на 31 процент в сравнении с октябрьским показателем. Эксперты объясняют постепенное ухудшение ситуации с продажами продукции автопрома КНР ростом цен и нехваткой средств у населения. К этому приводит повышение утилизационного сбора и жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, в связи с чем доступность автокредитов для населения снижается.

