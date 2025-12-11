Блогерша побывала в Европе и сравнила жизнь местных пенсионеров с жизнью российских

Тревел-блогерша побывала в разных странах Европы и сравнила жизнь местных пенсионеров с жизнью российских. Своими наблюдениями путешественница поделилась в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в Европе после выхода на пенсию жизнь не заканчивается — пожилые люди уделяют много времени любимым занятиям и интересам. А россияне в этом возрасте посвящают себя помощи детям и внукам. Еще одно отличие — европейцы нормально относятся к домам престарелых и с готовностью туда отправляются.

«У нас данный вариант старости до сих пор вызывает отторжение. Есть ощущение, что, если родители туда попали, значит, их бросили. И это из-за разницы менталитетов», — отметила автор.

Кроме того, европейские пенсионеры не похожи на россиян в вопросах воспитания детей. Зачастую у них нет близкой связи, поэтому старшее поколение без проблем отпускает младшее в свободное плавание. «Наши родители более эмоциональны, чем европейские, и сильнее привязаны к семье. Поэтому в России принято собираться всем вместе на праздники, устраивать широкие застолья», — заключила она.

