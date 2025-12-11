Реклама

06:30, 11 декабря 2025

Россиян предупредили о волне мошенничества на фоне блокировки Roblox

IT-эксперт Бориславский: Мошенники используют блокировку Roblox и WhatsApp
Екатерина Смирная
Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

На фоне ограничений в отношении мессенджера WhatsApp и блокировки популярной в России игры Roblox ожидается всплеск фишинговых рассылок, которые будут играть на эмоциях и потребностях пользователей, предупредил в беседе с «Лентой.ру» директор по продукту Staffcop, эксперт «Контур.Эгиды» Даниил Бориславский.

Злоумышленники традиционно используют моменты, когда привычные сервисы становятся недоступны или работают нестабильно, чтобы предлагать поддельные предложения под видом «альтернативы» утраченного, указал он.

Эксперт назвал два особенно опасных и актуальных сценариях. Первый касается детей и подростков. По словам Бориславского, им массово рассылают ссылки на якобы улучшенную или обновленную улучшенную версию Roblox, обещая полный доступ к игре «несмотря на блокировку».

«Ребенок может бездумно установить поддельное приложение и фактически отдать мошенникам доступ ко всем данным на телефоне или ввести код из СМС для получения приложения», — разъяснил собеседник «Ленты.ру».

Второй сценарий, по его словам, направлен на людей старшего возраста. Пользователям рассылают ложные уведомления о том, что появился «не блокируемый» WhatsApp или его «альтернативный клиент, который точно работает», иногда сразу переведенный на другой язык, чтобы создать видимость оригинала, уточнил эксперт.

«Угроза состоит в том, что поддельные версии популярных сервисов — это полноценные инструменты компрометации телефонных данных, банковских приложений, переписок и контактов», — обратил внимание Бориславский.

Чтобы обезопасить себя, он призвал никогда не скачивать приложения по ссылкам из рассылок или мессенджеров, даже если сообщение выглядит официальным, и пользоваться только доверенными площадками — Google Play, App Store, RuStore. Также, по его словам, следует внимательно проверять разработчика и разрешения, которые запрашивает приложение. Вместе с тем эксперт посоветовал обязательно поговорить с детьми и пожилыми родственниками, которые сейчас находятся в группе риска.

28 ноября Роскомнадзор заявил, что последовательно вводит ограничения против WhatsApp. В ведомстве подчеркнули, что в случае, если мессенджер продолжит игнорировать российские законы, его полностью заблокируют на территории страны.

Roblox был заблокирован Роскомнадзором 3 декабря. Причиной стало обилие материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

