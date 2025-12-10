Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:19, 10 декабря 2025Бывший СССР

Британия призналась в отправке военных на Украину

PA: Британия признала отправку десантников на Украину после гибели военного
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Соединенному Королевству пришлось признать тайную отправку их десантников на Украину, что вскрылось после смерти британского военного. Об этом сообщает агентство Press Association (PA).

Погибший 28-летний десантник Джордж Хули проходил службу в войсках Королевства с 2015 года. За это время он побывал в Афганистане, Африке и Восточной Европе. В январе военнослужащий должен был пойти на повышение.

Между тем, британские власти не стали раскрывать, в каком конкретно батальоне числился Хули. По данным PA, первый батальон парашютного полка приписан к силам специального назначения, в то время как два других — непосредственно к армии.

Как пишет газета The Guardian, всего на Украине находятся более 100 британских солдат. По данным издания, власти страны решили скрыть этот факт для того, чтобы он он не использовался Россией в «пропагандистских целях».

Ранее сообщалось, что на Украине погиб десантник из Великобритании, младший капрал Джордж Хули. Он получил ранение в результате несчастного случая на полигоне. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Британии и премьер-министр Кир Стармер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия призналась в отправке военных на Украину

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    В Италии рецидивист в четвертый раз сбежал из тюрьмы с помощью простыней

    Трамп заявил о захвате «очень большого танкера» у берегов Венесуэлы

    Украина ответила на предложения США по урегулированию

    Российские военные подняли флаг в Северске

    Киркоров надел на кинопремьеру костюм лаваша

    В причастности к атаке СБУ на танкер в Черном море заподозрили страну НАТО

    На Украине погиб британский десантник Хули

    Сафонов попал в стартовый состав ПСЖ на матч Лиги чемпионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok