Британия призналась в отправке военных на Украину

PA: Британия признала отправку десантников на Украину после гибели военного

Соединенному Королевству пришлось признать тайную отправку их десантников на Украину, что вскрылось после смерти британского военного. Об этом сообщает агентство Press Association (PA).

Погибший 28-летний десантник Джордж Хули проходил службу в войсках Королевства с 2015 года. За это время он побывал в Афганистане, Африке и Восточной Европе. В январе военнослужащий должен был пойти на повышение.

Между тем, британские власти не стали раскрывать, в каком конкретно батальоне числился Хули. По данным PA, первый батальон парашютного полка приписан к силам специального назначения, в то время как два других — непосредственно к армии.

Как пишет газета The Guardian, всего на Украине находятся более 100 британских солдат. По данным издания, власти страны решили скрыть этот факт для того, чтобы он он не использовался Россией в «пропагандистских целях».

Ранее сообщалось, что на Украине погиб десантник из Великобритании, младший капрал Джордж Хули. Он получил ранение в результате несчастного случая на полигоне. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Британии и премьер-министр Кир Стармер.

