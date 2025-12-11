Реклама

Бывший совладелец «Азбуки вкуса» избежал заключения

В Москве экс-совладелец «Азбуки вкуса» Якубовский избежал колонии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве экс-совладелец «Азбуки вкуса» Кирилл Якубовский избежал колонии. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По данным канала, Пресненский суд Москвы приговорил Якубовского к восьми годам колонии общего режима, но освободил от наказания в связи с истечением сроков давности по делу.

Предпринимателя обвиняли в сговоре с сообщниками с целью хищения 126 миллионов долларов, принадлежавших инвесторам. В рамках дела было арестовано 413 объектов недвижимости в Москве и Петербурге стоимостью более четырех миллиардов рублей. Данное решение было принято как обеспечительная мера.

Еще двое фигурантов — экс-глава Petropavlovsk Павел Масловский и бывший гендиректор «Ппфин холдинг» Светлана Безрукова — были приговорены к 13,5 и 5 годам колонии общего режима соответственно. Они также освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности.

Ранее сообщалось, что бывший совладелец «Азбуки вкуса» отверг обвинения в крупном мошенничестве.

