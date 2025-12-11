Реклама

Экономика
11:22, 11 декабря 2025Экономика

Домохозяек призвали прочистить трубы

Домохозяйкам посоветовали чистить трубы вантузом и лимонной кислотой
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Igal Vaisman / Shutterstock / Fotodom

Для устранения засоров в трубах можно использовать лимонную кислоту или вантуз, заявил NEWS.ru гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев.

Лимонная кислота является натуральным средством, которое борется с жиром и кальциевыми отложениями. Кислоту следует развести горячей водой и залить в слив на несколько часов, после чего промыть водой из-под крана. Если же такой «народный» рецепт не работает, можно воспользоваться вантузом либо прочистить трубу сантехническим тросом.

Самый эффективный способ борьбы с засором — разобрать сифон и очистить его вручную. Эксперт заметил, что устройство довольно простое, поэтому разобрать его может даже человек без навыков работы с сантехникой. Грязь и накипь Васильев посоветовал убрать салфетками и щеткой, использовать острые предметы не рекомендуется.

При использовании бытовой химии для прочистки необходимо быть осторожными: работать в перчатках и защитить органы дыхания.

Ранее домохозяйкам назвали способ избавиться от клопов в постельном белье. Для этого рекомендуется постирать его при высокой температуре — 60-90 градусов.

