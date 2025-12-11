Реклама

12:09, 11 декабря 2025Путешествия

Два самолета прервали посадку за секунды до приземления и попали на видео

People: Два самолета прервали посадку в аэропорту Дублина из-за шторма «Брам»
Елизавета Гринберг (редактор)

Два самолета прервали посадку в аэропорту Дублина (Ирландия) за секунды до приземления из-за сильного ветра, вызванного штормом «Брам», и попали на видео. Кадры публикует издание People.

Оба инцидента произошли 9 декабря. На размещенных в сети кадрах первый самолет, заходящий на посадку, раскачивается из стороны в сторону и в нескольких метрах от взлетно-посадочной полосы (ВПП) начинает набирать высоту. Это был борт авиакомпании Aer Lingus, следовавший из Сиетла (США).

Второй самолет визуально в разы меньше первого лайнера. Из-за сильного ветра он снижается почти перпендикулярно ВПП, и так же за несколько секунд до приземления взмывает в небо. Неизвестно, какой авиакомпании принадлежало воздушное судно, а также откуда оно следовало.

Метеорологический офис Великобритании сообщал, что шторм «Брам» 9 и 10 декабря принес в Ирландию и Соединенное Королевство сильные дожди и мощный ветер. В эти два дня были отменены десятки рейсов.

Ранее посадка самолета в аэропорту Хаугесунна (Норвегия) сорвалась из-за сильного бокового ветра. Борт подлетел к авиагавани, но из-за неблагоприятных погодных условий вернулся в пункт отправления.

