ЕК вынесла предупреждение Венгрии из-за якобы несоблюдения закона о свободе СМИ

Европейская комиссия (ЕК) вынесла предупреждение Венгрии из-за якобы несоблюдения закона Европейского союза (ЕС) о свободе СМИ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК.

«Еврокомиссия решила открыть процедуру нарушения, направив Венгрии официальное уведомление за несоблюдение ряда положений европейского закона о свободе СМИ (European Media Freedom Act-EMFA)», — говорится в тексте.

По мнению ЕК, Венгрия не выполняет требования, связанные с функционированием общественных СМИ, прозрачностью структуры собственности СМИ, оценкой концентраций на медиарынке и распределением государственной рекламы. Будапешту дали два месяца, чтобы ответить и устранить выявленные нарушения.

Ранее венгерский министр по делам объединения Янош Бок заявил, что Венгрия не будет участвовать в выездном заседании совета министров стран-участниц ЕС во Львове. Он отметил, что Будапешт не хочет быть частью «политического шоу».