Министр Бока: Венгрия не будет участвовать в политическом шоу ЕС во Львове

Венгрия не будет участвовать в выездном заседании совета министров стран — участниц Европейского союза (ЕС) во Львове, потому что не хочет быть частью «политического шоу». Об этом заявил венгерский министр по делам объединения Янош Бока на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня министры ЕС проводят на Украине встречу в поддержку войны. Это политическое шоу, и правительство Венгрии не хочет в нем ассистировать. Венгерские избиратели четко выразили свое мнение. Они не хотят, чтобы война проникла в Европу, не хотят, чтобы их деньги оказались на Украине, и не хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза», — отметил министр.

9 декабря венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия дорого расплатилась за конфликт на Украине. Он также призвал одуматься тех, кто препятствовал мирному урегулированию.

Также дипломат призвал Россию и Венгрию объединить усилия в борьбе с внешним давлением. По его мнению, Москва и Будапешт «должны совершить рывок», чтобы увеличить взаимодействие двух стран.