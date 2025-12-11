Реклама

12:20, 11 декабря 2025Силовые структуры

Экс-лидера группы «Тараканы» захотели привлечь к уголовной ответственности

Прокуратура потребовала возбудить дело в отношении экс-лидера группы «Тараканы»
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

В Москве прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении бывшего лидера группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном ведомстве.

Дело хотят возбудить по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»).

Проверка показала, что Спирин в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако продолжил распространять материалы без указания своего статуса иноагента.

Ранее музыкант не смог оспорить статус иностранного агента.

