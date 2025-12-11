Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:52, 11 декабря 2025Бывший СССР

Экс-подполковник СБУ обнародовал документы о причастности Запада к Майдану

РИА: Экс-подполковник СБУ Прозоров показал файлы о причастности Запада к Майдану
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров обнародовал документы ведомства, которые доказывают причастность западных государственных и негосударственных структур к организации госпереворота в 2014 году. Об этом бывший сотрудник спецслужб рассказал РИА Новости.

По его словам, он получил файлы, когда работал на Украине. На основе материалов он написал книгу, в которой постарался «провести системный анализ фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Украины» в период Майдана. «На 2014 год СБУ еще старалась работать в интересах безопасности страны, документируя противоправную деятельность как сторонников оппозиции, так и их западных кураторов», — пояснил Прозоров.

Среди обнародованных документов есть расшифровки телефонных переговоров западных дипломатов и оппозиции, а также данные об их встречах и неофициальных договоренностях.

Экс-подполковник сообщил, что решился перейти на сторону России еще в 2014 году, сразу после переворота на Украине, поскольку хотел бороться с новой незаконной властью «всеми способами». Через свои связи в Москве он вышел на представителей российских спецслужб и стал передавать им сведения.

Ранее на Майдане в Киеве прошел митинг против коррупции и нынешнего президента Владимира Зеленского. Люди держали в руках плакаты с надписью «Зеленский — преступник» и призывами к его отставке. Митингующие демонстрировали антикоррупционные лозунги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия признала отправку своих военных на Украину. Это произошло после гибели элитного десантника Хули

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    В Раде разъяснили слова Трампа о «резком» обсуждении Украины с лидерами Европы

    Собянин сообщил о 30 уничтоженных дронах при подлете к Москве

    Праправнучка Джека-потрошителя рассказала о визитах на могилы его жертв

    Мужчины и женщины поделились самыми неожиданными комплиментами во время секса

    Высчитана средняя социальная пенсия в России

    Экс-подполковник СБУ обнародовал документы о причастности Запада к Майдану

    ЕС захотел выкупить российское оружие у Турции и передать его Украине

    Киев предупредили об «ужасных условиях» мирной сделки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok