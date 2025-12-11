РИА: Экс-подполковник СБУ Прозоров показал файлы о причастности Запада к Майдану

Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров обнародовал документы ведомства, которые доказывают причастность западных государственных и негосударственных структур к организации госпереворота в 2014 году. Об этом бывший сотрудник спецслужб рассказал РИА Новости.

По его словам, он получил файлы, когда работал на Украине. На основе материалов он написал книгу, в которой постарался «провести системный анализ фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Украины» в период Майдана. «На 2014 год СБУ еще старалась работать в интересах безопасности страны, документируя противоправную деятельность как сторонников оппозиции, так и их западных кураторов», — пояснил Прозоров.

Среди обнародованных документов есть расшифровки телефонных переговоров западных дипломатов и оппозиции, а также данные об их встречах и неофициальных договоренностях.

Экс-подполковник сообщил, что решился перейти на сторону России еще в 2014 году, сразу после переворота на Украине, поскольку хотел бороться с новой незаконной властью «всеми способами». Через свои связи в Москве он вышел на представителей российских спецслужб и стал передавать им сведения.

Ранее на Майдане в Киеве прошел митинг против коррупции и нынешнего президента Владимира Зеленского. Люди держали в руках плакаты с надписью «Зеленский — преступник» и призывами к его отставке. Митингующие демонстрировали антикоррупционные лозунги.