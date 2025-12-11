Экс-сотрудник российской прокуратуры решил возобновить запрещенное футбольное движение

В Самаре арестован экс-работник прокуратуры за запрещенное футбольное движение

В Самаре арестован 31-летний бывший сотрудник прокуратуры Сергей Рязанцев, решивший возобновить футбольное движение T.O.Y.S. (The Opposition Young Supporters — признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Рязанцев обвиняется по статье об организации деятельности экстремистской организации и участии в ней. Своей вины он не признает. Мужчина заключен под стражу на два месяца.

По данным канала, экс-сотрудник прокуратуры распространял символику запрещенного объединения футбольных фанатов и посещал их собрания. Участники этого движения известны своими радикальными взглядами.

