Экономика
16:30, 11 декабря 2025

Эксперт не увидел угрозы для «АвтоВАЗа» в демпинге цен на китайские машины

Марина Аверкина

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Снижение цен на автомобили китайского производства на российском рынке связано с жесткой конкуренцией между брендами из КНР, а не с целенаправленным желанием вытеснить продукцию «АвтоВАЗа». Такое мнение высказал ТАСС автомобильный эксперт Вадим Гагарин.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью изданию «Ведомости» заявил о демпинге со стороны китайских автопроизводителей, который, по его оценке, превысил все допустимые нормы. Он обратил внимание, что размер скидок на некоторые модели может достигать один миллион рублей.

По словам эксперта, ошибочно полагать, что китайские автопромышленники намеренно занижают цены, чтобы потеснить именно автомобили Lada. «Основная конкуренция у них идет между собой, а на самые популярные и доступные модели больших скидок дилеры все равно не дают — обычно таким образом избавляются от остатков прошлогодних машин или от той продукции, которая не пользуется спросом», — отметил автоэксперт.

В то же время он признал, что активность китайских компаний оказывает определенное влияние на продажи модели Lada Vesta. При стоимости топовых комплектаций Vesta около 2 миллионов рублей россияне начинают присматриваться к китайским кроссоверам, которые нередко предлагают лучшие ходовые качества и комплектацию. «Отсюда и падение спроса на эту модель», — подчеркнул он.

Несмотря на агрессивную ценовую политику конкурентов из Китая, Lada Granta все равно продолжает лидировать в рейтинге продаж в России. Быстро находят своих покупателей и внедорожники семейства Lada Niva. Вытеснить эти модели с рынка китайским производителям не удастся, поскольку у них нет прямых аналогов, подытожил Вадим Гагарин.

Ранее президент «АвтоВАЗа» признал, что компания вынуждена существовать в условиях предвзятого отношения к бренду, но старается менять ситуацию.

