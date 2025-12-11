Реклама

01:09, 11 декабря 2025Путешествия

Еще в двух столичных аэропортах ввели временные ограничения

Во Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Еще в двух столичных аэропортах — Внуково и Домодедово — ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом 11 декабря в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения вводятся с целью обеспечения безопасности полетов.

Ранее ночью стало известно, что аэропорт Шереметьево перестал принимать самолеты. По данным Кореняко, были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Позднее появилась информация о том, что два десятка рейсов оказались задержаны в Шереметьево после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В настоящее время на вылет задерживаются 14 рейсов, а на посадку — 6.

