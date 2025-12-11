Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
00:51, 11 декабря 2025Путешествия

Задержка самолетов началась в Москве из-за атаки ВСУ

Shot: 20 рейсов задержались в аэропорту Шереметьево после атаки БПЛА
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Два десятка рейсов оказались задержаны в Международном аэропорту Шереметьево после атаки беспилотников ВСУ. Соответствующие подробности публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что сейчас на вылет задерживаются 14 рейсов, а на посадку — 6. На подлете к Москве было сбито уже два беспилотника.

По словам очевидцев, взрывы послышались в Одинцовском и Раменском округе Московской области. К настоящему времени данные о пострадавших и разрушениях не уточняются.

Ночью 11 декабря стало известно, что воздушная гавань Шереметьево перестала принимать самолеты. Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, ограничения действуют на прием и выпуск рейсов. Их ввели для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник был ликвидирован на подходе к столице. По данным градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия признала отправку своих военных на Украину. Это произошло после гибели элитного десантника Хули

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    В российском регионе произошло возгорание на предприятии из-за БПЛА

    В Дании впервые назвали США «потенциальной угрозой безопасности»

    Бани и рестораны на Украине внесли в реестр критически важных предприятий

    Еще в двух столичных аэропортах ввели временные ограничения

    В Германии раскрыли новый план Зеленского

    «Манчестер Сити» обыграл «Реал» в Лиге чемпионов

    Уличившим ребенка в мастурбации родителям подсказали способы реагирования

    Известная 44-летняя супермодель похвасталась фигурой в откровенном купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok