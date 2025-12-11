Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:52, 11 декабря 2025Мир

Европа оценила ход переговоров по Украине

CNN: Переговоры по Украине быстро продвигаются на фоне нетерпения Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине быстро продвигаются на фоне нетерпения президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«После того, как менее месяца назад стало известно о составленном США и поддержанном Россией проекте из 28 пунктов, направленном на прекращение конфликта, разгорелась настоящая дипломатическая лихорадка», — говорится в материале.

Как утверждает издание, один из европейских дипломатов охарактеризовал переговоры как «быстро продвигающиеся» на фоне продолжающегося давления и нетерпения со стороны американского лидера.

Ранее стало известно, что Украина ответила на предложения администрации Трампа по мирному урегулированию конфликта. При этом отмечается, что содержание ответа не раскрывается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «82 процента украинцев требуют соглашения». Трамп призвал Зеленского быть реалистом и трезво оценить обстановку

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Замеченного на концерте экс-главу МИД Украины раскритиковали

    Европа оценила ход переговоров по Украине

    Европейцы раскрыли свое отношение к Трампу

    Бывший российский следователь оказался сексуальным маньяком

    Юрист раскрыла связанную с Roblox схему мошенничества

    У российской границы заметили дрон-разведчик НАТО

    Первая ракетка мира Соболенко высказалась о смене гражданства

    Российская тревел-блогерша рассказала о способах сэкономить в ОАЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok