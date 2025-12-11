Европу уличили во внушении себе «какой-то чепухи» о России

Дизен: Европа внушила себе чепуху и не хочет включить РФ в систему безопасности

Европа внушила себе «какую-то чепуху» и теперь не хочет включить Россию в общеевропейскую систему безопасности. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на странице в социальной сети X.

По мнению эксперта, включение РФ в общеевропейскую архитектуру безопасности необходимо для процветания и безопасности Европы.

«Однако в Европе невозможно привести этот аргумент, поскольку политический и медийный истеблишмент убедил себя, что Россия хочет восстановить Советский Союз, совершить марш на Париж или еще какую-то чепуху», — написал профессор.

Дизен подчеркнул, что расширение НАТО предсказуемо привело к конфликту, который теперь используется как повод для продолжения той же глупой экспансионистской политики альянса.

Ранее финский политик, член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что страны Европы перевооружаются из-за провала своей политики по Украине, а не угрозы со стороны России.