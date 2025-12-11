Реклама

09:53, 11 декабря 2025Мир

На Западе рассказали о действиях Европы из-за провала на Украине

Мема: Европа перевооружается из-за провала политики по Украине, а не угрозы РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Страны Европы перевооружаются из-за провала своей политики по Украине, а не угрозы со стороны России. Об этом заявил финский политик, член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Россия не хочет нападать на Европу, это перевооружение континента служит [главе Еврокомиссии] Урсуле [фон дер Ляйен] для оправдания провала ее политики на Украине. И, конечно же, для того, чтобы оружейное лобби заработало больше денег», — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил европейские страны в том, что те занимаются исключительно разговорами об Украине, но не предпринимают никаких действий для урегулирования конфликта. Американский лидер подчеркнул, что большинство стран континента «разлагаются», поскольку ими управляют «слабые люди».

По данным источников портала Axios, часть чиновников в Белом доме считает Европу главным препятствием для мирной сделки по Украине. Собеседники издания отмечают, что в отличие от американской администрации, которая оказывает давление на Киев и требует быстрого принятия решений в рамках переговоров, европейские лидеры советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому «проявлять осторожность и терпение».

