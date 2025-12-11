Барбашов: Гибель британского военного подтверждает испытания оружия на Украине

Британия пытается скрыть испытания своих систем вооружений на Украине. Признание Лондоном гибели первого военнослужащего регулярных войск Соединенного Королевства подтверждает этот факт. Таким мнением с ТАСС поделился депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

Он отметил, что Великобритания сочла нужным не только сообщить о гибели военного, но и раскрыть обстоятельства его смерти. В частности, он якобы погиб при испытании украинских систем вооружений, указал собеседник агентства.

«Совершенно очевидно, что присутствие там этого военного фактически означает, что под видом украинских систем вооружений они испытывают британские системы, и они будут их применять», — заявил Барбашов.

Ранее Великобритания признала тайную отправку своих военных на Украину. Военное ведомство выпустило некролог, посвященный гибели на Украине 28-летнего младшего капрала Джорджа Хули. Служивший в элитном парашютном полку десантник погиб, якобы «наблюдая за испытаниями новой системы обороны украинских войск вдали от линии фронта».