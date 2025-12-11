Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:15, 11 декабря 2025Бывший СССР

Гибель британского десантника связали с испытаниями вооружений на Украине

Барбашов: Гибель британского военного подтверждает испытания оружия на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Британия пытается скрыть испытания своих систем вооружений на Украине. Признание Лондоном гибели первого военнослужащего регулярных войск Соединенного Королевства подтверждает этот факт. Таким мнением с ТАСС поделился депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

Он отметил, что Великобритания сочла нужным не только сообщить о гибели военного, но и раскрыть обстоятельства его смерти. В частности, он якобы погиб при испытании украинских систем вооружений, указал собеседник агентства.

«Совершенно очевидно, что присутствие там этого военного фактически означает, что под видом украинских систем вооружений они испытывают британские системы, и они будут их применять», — заявил Барбашов.

Ранее Великобритания признала тайную отправку своих военных на Украину. Военное ведомство выпустило некролог, посвященный гибели на Украине 28-летнего младшего капрала Джорджа Хули. Служивший в элитном парашютном полку десантник погиб, якобы «наблюдая за испытаниями новой системы обороны украинских войск вдали от линии фронта».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «82 процента украинцев требуют соглашения». Трамп призвал Зеленского быть реалистом и трезво оценить обстановку

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Комбриг ВСУ довел до сердечного приступа военнослужащую

    Собянин сообщил о продолжающихся попытках атаковать Москву

    Осужденная за мошенничество по делу Долиной отказалась выступать в суде

    Замеченного на концерте экс-главу МИД Украины раскритиковали

    Европа оценила ход переговоров по Украине

    Европейцы раскрыли свое отношение к Трампу

    Бывший российский следователь оказался сексуальным маньяком

    У российской границы заметили дрон-разведчик НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok